Italia: disoccupata si dà fuoco, gravissima

Il gesto è avvenuto per cause che sono in corso di accertamento da parte della polizia intervenuta sul posto, davanti alla sede dell'Istituto nazionale di previdenza di corso Giulio Cesare.

Trasportata all'ospedale San Giovanni Bosco, la donna è stata intubata per essere trasferita in un centro per grandi ustionati. Secondo le prime informazioni, era disperata perché da anni non trovava un lavoro. Per darsi fuoco avrebbe utilizzato una bottiglietta di liquido infiammabile che aveva con sé.