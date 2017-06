Italia: Flop M5S a comunali, riscossa centrodestra, Pd non brilla

Il flop del Movimento Cinque Stelle (M5s), fuori dal secondo turno nelle grandi città. E il ritorno di un modello "bipolare", con ai ballottaggi un centrodestra in crescita e un centrosinistra che non brilla.

Sono questi i primi verdetti del primo turno delle elezioni in 1004 comuni italiani, ultimo test prima delle politiche, con un'affluenza in forte calo al 60,07%.

Nei 25 capoluoghi di provincia, passa al primo turno il solo Leoluca Orlando, sindaco di Palermo per la sesta volta. I ballottaggi consegneranno gli altri responsi ma, a un anno dal trionfo di Roma e Torino, i Cinque stelle non ci saranno nei quattro capoluoghi di Regione e in quasi tutte le grandi città.

A Genova, dove vota anche Beppe Grillo, il candidato M5s Luca Pirondini, complici anche le divisioni tra i grillini, finisce terzo. Ma a sorpresa, in una città da anni guidata dalla sinistra, in vantaggio al primo turno sembra essere il candidato del centrodestra Marco Bucci, che stacca il centrosinistra guidato da Gianni Crivello.

A Parma parte in vantaggio al secondo turno l'ex M5s Federico Pizzarotti, davanti a Paolo Scarpa, del centrosinistra, e solo quarto finisce il candidato M5s. A Catanzaro il sindaco uscente, Sergio Abramo, di centrodestra, dovrà vedersela con Vincenzo Ciconte, del centrosinistra. Mentre a Palermo l'uscente Orlando, sostenuto dal Pd ma anche da Ap, stacca tutti (solo terzo il M5s Ugo Forello) ed esulta: "Siamo un modello di civismo politico che è alternativo alle logiche soffocanti degli apparati".

Per i verdetti definitivi bisogna ancora aspettare: M5s potrebbe passare a Taranto, dove per il secondo turno contro la candidata di centrodestra si battono in tre. A Verona potrebbe non farcela, sia pure per un soffio, la compagna del sindaco uscente Flavio Tosi, Patrizia Bisinella, superata dai candidati di centrodestra e centrosinistra. A L'Aquila il centrosinistra con Americo Di Benedetto è in netto vantaggio al primo turno sul centrodestra con Pierluigi Biondi. Si segnalano poi casi come Rignano sull'Arno, città che ha dato i natali a Matteo Renzi, dove il sindaco uscente Daniele Lorenzini batte il candidato Pd.

Ma nella notte elettorale, gli occhi sono puntati sui Cinque stelle. Tacciono per ora i leader del Movimento, ma il deputato Danilo Toninelli prova a ribaltare il racconto di una debacle: "Domani vedrete, il M5s sarà primo o secondo partito. Il Pd però sostiene che "la sconfitta clamorosa M5s è un fatto politico" ed è conseguenza della "incapacità" a governare mostrata a Roma, ma anche della mancanza di una classe dirigente.

Anche per conquistare gli elettori M5s il centrodestra e il centrosinistra si sfideranno ai ballottaggi. E sui responsi di stampo "bipolare" delle amministrative si misurerà probabilmente anche il confronto, che si riaprirà martedì in commissione, sulla legge elettorale.

Ma intanto Forza Italia e Lega gongolano, perché a un anno dalle amministrative 2016, che consegnarono un risultato assai deludente, tornano a brillare nei grandi Comuni. E' la prova, dice agli alleati Paolo Romani di Fi, che bisogna iniziare a "lavorare sulla coalizione di centrodestra". Sì, replica Matteo Salvini, ma il centrodestra vince quando è "a traino leghista".

Quanto al centrosinistra, Matteo Renzi per ora non commenta. Il Pd corre in quasi tutti i ballottaggi principali, ma in alcuni Comuni si ritrova a rincorrere il centrodestra e rischia di non confermare alcuni dei sindaci uscenti.