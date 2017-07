Italia: dà fuoco al vicino "che fa troppo rumore"

Ha dato fuoco al vicino che lo infastidiva perché, a suo dire, troppo rumoroso, cospargendolo con liquido infiammabile per barbecue. La vicenda, riportata dai quotidiani "La Provincia pavese" e "Il Giorno", è avvenuta nella notte tra sabato e domenica nel Pavese.

L'uomo, 41 anni di Vigalfo, una frazione di Albuzzano (Pavia), è ora nel carcere di Pavia con l'accusa di tentato omicidio.

Il vicino di casa a cui è accusato di aver dato fuoco, un ragazzo di 27 anni, si trova ricoverato in gravi condizioni al reparto grandi ustionati dell'ospedale di Niguarda a Milano.

Secondo quanto hanno riferito altri abitanti nel condominio di Vigalfo dove è avvenuto il fatto, il 41enne anche in passato si sarebbe più volte lamentato per i rumori molesti che provenivano dall'appartamento del vicino.

L'altra notte dopo aver suonato alla porta del 27enne, lo ha cosparso con liquido infiammabile per barbecue e gli ha dato fuoco. Le fiamme hanno ustionato anche il 41enne, seppure in maniera lieve. I due feriti sono stati trasportati entrambi in ospedale.