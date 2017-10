Italia: da Hannachi ok a trasferimento in Francia

Anis Hannachi avrebbe accettato il trasferimento in Francia, senza opporsi. È quanto apprende l'agenzia di stampa italiana Ansa, dopo l'udienza di convalida del mandato di arresto europeo per il fratello del killer di Marsiglia.

La seduta si è svolta davanti ai giudici della Corte di Appello e ad un magistrato della Procura generale di Bologna.

In ambienti giudiziari il comportamento di un arrestato che non si oppone al trasferimento è considerato non comune. A questo punto la Corte emetterà un provvedimento; non è ancora chiara la tempistica della partenza del nordafricano per la Francia.