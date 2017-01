Italia: hotel Rigopiano, individuate 8 persone vive

Secondo le informazioni di un funzionario dei pompieri, si troverebbero sotto un solaio. Due al momento le persone estratte dalle macerie.

Due elicotteri, uno della guardia costiera con a bordo personale del 118, e uno dei vigili del fuoco stanno sorvolando la zona dell'hotel in attesa che da terra diano indicazioni per far scendere i medici e dare soccorso ai sei superstiti. È probabile che i sopravvissuti, dopo la primissima assistenza, siano trasferiti in ospedale con gli stessi elicotteri.

All'ospedale di Penne (Pescara), dove sono riunite decine di parenti di dispersi dell'hotel Rigopiano, si sta diffondendo la notizia delle persone trovate vive. I familiari erano da ore in angoscia riuniti nell'ex biblioteca dell'ospedale con l'assistenza di medici e psicologi.