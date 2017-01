Italia: hotel Rigopiano, soccorritori: 'molti morti'

Si temono molti morti all'hotel Rigopiano di Farindola (in provincia di Pescara), sepolto ieri da una slavina per l'effetto congiunto di bufere di neve e terremoto.

Trenta le persone considerate disperse, tra turisti e personale, sotto la neve da 24 ore. Al momento è stato estratto il corpo di una prima vittima, ma i primi soccorritori parlano di ''molti morti''.

La prima vittima, un uomo, è stata estratta ma scavare in quelle condizioni, raccontano i soccorritori, 'è complicatissimo'. Per raggiungere il resort a quattro stelle di Farindola, in provincia di Pescara, a quota 1.200 metri, il Soccorso Alpino, il primo ad arrivare alle quattro del mattino, ha dovuto usare gli sci.

Impossibile procedere per i mezzi che si sono trovati la strada sbarrata da altre valanghe e alberi caduti. Molto il lavoro per raggiungere la struttura quasi completamente crollata dopo essere stata investita in pieno dalla slavina.

Le ambulanze e i mezzi sono bloccati a 9 chilometri, sul posto possono arrivare solo i vigili del fuoco con l'elicottero e un mezzo cingolato che può caricare fino a 8 persone. Due persone che erano rimaste fuori dall'hotel sono state tratte in slavo, una è in stato di ipotermia, ma non in pericolo di vita.