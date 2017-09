Italia: Livorno allagata, almeno 5 morti

Almeno cinque persone hanno perso la vita nel livornese, in Toscana, a causa dell'ondata di maltempo della notte scorsa. nella zona di Monterotondo, sulle colline, sono stati trovati tre corpi senza vita, mentre altri sono stati rinvenuti in città.

Lo rende noto la polizia. Nella zona si sono verificate frane e smottamenti.

In città si segnalano gravissimi danni specie nella zona sud, con scantinati e strade invase dall'acqua e auto spazzate via. Persone sfollate nel quartiere di Salviano, mentre a Quercianella nella zona della stazione si è registrata una frana che ha interessato l'Aurelia e si è resa necessaria l'evacuazione di un campeggio.

Anche i comuni limitrofi sono finiti sott'acqua con enormi disagi per la circolazione. La superstrada Firenze-Pisa-Livorno risulta chiusa per allagamento, praticabile la viabilità secondaria.

In precedenza l'ondata di maltempo aveva investito il Pisano. A San Giorgio, quattro ragazze in auto rimaste bloccate in un sottopasso e rifugiatesi sul tetto del veicolo sono state messe in salvo dai vigili del fuoco.