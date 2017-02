Italia: maxi sequestro 1,8 t. marijuana trasportata via gomma

In Italia è stato compiuto il più grande sequestro di droga trasportata su gomma: 1800 chili di marijuana, che sul mercato avrebbe fruttato due milioni di euro. Quattro gli arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Nell'operazione della Polizia di Stato, che ha concluso un'indagine congiunta delle Squadre mobili di Bolzano e di Verona, sono anche state sequestrate auto di lusso: una Ferrari Scaglietti 612, una Rolls Royce Silver Shadow, due camper, una Range Rover, un furgone, una moto BMW GS 1100 e orologi per un valore di un milione di euro.

In carcere sono finiti un 55enne incensurato, Nereo Figaro, residente a Vigasio (Verona) e tre cittadini serbi: Dragan Nikolicm 59 anni, residente a Castelnuovo del Garda, Goran Vasiljevic (44enne residente a Mantova) e una donna, Alexandra Peric, 43 anni, residente ad Altavilla Vicentina.

L'indagine ha preso il via da un'attività investigativa della Squadra mobile di Bolzano, incentrata su alcuni soggetti di nazionalità serba, particolarmente attivi nell'ambito del traffico internazionale di sostanze stupefacenti attraverso il valico del Brennero.

Gli sviluppi dell'indagine, assieme alla Mobile veronese, hanno consentito di individuare un capannone a Buttapietra (Verona), indicato quale deposito dello stupefacente. È stato anche ricostruito il viaggio della colossale partita di droga, reperita in Calabria per poi essere trasportata a bordo di Tir fino a Buttapietra per il successivo smistamento sia nel Nord Italia, sia nel nord Europa.

La svolta investigativa ha permesso, attraverso sofisticati sistemi di rilevazione, di individuare uno dei Tir e una delle auto utilizzati dalla banda serba nei pressi di Locri (Reggio Calabria).

Il carico è risalito a Nord lungo l'autostrada e i due mezzi sono stati intercettati dai poliziotti all'altezza di Bologna, venendo pedinati fino al capannone, dove è scattato l'arresto dei tre serbi. Nel frigo rimorchio, nascosti da un paio di bancali di arance, erano nascosti circa 1800 chili di marijuana.