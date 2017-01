Italia, meningite: confermato caso nel milanese, decisa profilassi

Si tratterebbe di una forma batterica, che ha reso necessaria la profilassi per tutti coloro che sono entrati in contatto con il malato negli ultimi giorni.

L'uomo, arrivato in ospedale in gravi condizioni e con la febbre alta, resta ricoverato e costantemente monitorato. Sono in corso accertamenti per risalire al ceppo batterico responsabile del contagio.