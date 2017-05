Italia: morto motociclista Nicky Hayden

È morto all'ospedale Bufalini di Cesena il 36enne motociclista statunitense Nicky Hayden, rimasto coinvolto in un incidente mercoledì scorso, 17 maggio, mentre si stava allenando in bicicletta nel Riminese. Lo ha annunciato in una nota l'ospedale.