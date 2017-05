Italia: muore per strada colpito da un fulmine

Tragedia questa mattina a Diso nel Sud Salento, dove un uomo ha perso la vita colpito in pieno da un fulmine mentre si trovava per strada. La vittima era un 40enne , di Spongano.

Era per strada in procinto di aprire il cancello di una villetta in località "Carrozzi" dove risiede un amico a cui stava andando a fare visita. Il fulmine lo ha raggiunto in pieno con una scarica elettrica violentissima che non gli ha lasciato scampo. Inutile i soccorsi prestati dai sanitari.