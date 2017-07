Italia: nasce partito anti islamizzazione, 9 punti da realizzare

Si tratta, spiegano i fondatori, di un partito di scopo che intende realizzare nove punti: il primo è "contrastare ogni forma di radicalizzazione dell'Islam" e "ogni tentativo di sottomettere la libertà sociale e culturale dell'Occidente". Ma fra gli altri si contano test antidroga nelle scuole ai ragazzi e un regime giudiziario speciale per i politici, con tempi dei processi più rapidi (sei mesi per arrivare a sentenza dall' avviso di garanzia) ma pene più severe "perché se guadagni 15 mila euro al mese e rubi - ha spiegato il segretario Stefano Cassinelli - devi essere punito". Su altre questioni, come lo ius soli, invece, pensano si debba decidere con un referendum. Una questione che Cassinelli ha vissuto direttamente, dato che ha adottato un ragazzo del Ghana che ora è nella nazionale paralimpica di canoa.

La vita del partito sembra aver incontrato difficoltà dalla sua nascita. All'ultimo momento lo spazio Cobianchi che doveva ospitare la conferenza stampa di presentazione ha negato la sala. Motivo, ha spiegato Cassinelli, l'invito alla conferenza che aveva il logo del partito. "Ma credo che il tam tam mediatico di questi giorni - ha aggiunto - li abbia intimoriti".