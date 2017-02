Italia, Renzi: voto nel 2018, se prima lo decide Gentiloni

In Italia "le elezioni (politiche ) sono previste nel 2018. Punto. Se Gentiloni vorrà votare prima lo deciderà lui". Lo ha detto in serata l'ex premier e dimissionario segretario del PD Matteo Renzi alla trasmissione televisiva "Che Tempo che fa".

Renzi, rientrato da un viaggio in California, ha ancora affermato a proposito di quanto sta avvenendo nel suo partito, con la scissione e la formazione di una nuova componente politica, che si è data il nome di Democratici e progressisti (DP): "A me - ha detto - dispiace molto perché abbiamo fatto di tutto per evitare che chiunque se ne andasse, ma abbiamo avuto l'impressione che fosse un disegno già scritto. Scritto, ideato e prodotto da Massimo D'Alema".

"Possono chiedermi di dimettermi, di rinunciare alla poltrona, ma non di rinunciare a un ideale", ha aggiunto.