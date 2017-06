Italia: riciclaggio oro e contanti con la Svizzera, chiuse indagini

Secondo le accuse, l'associazione era finalizzata al riciclaggio e commercio non autorizzato di oro e al riciclaggio di denaro proveniente da evasione fiscale o reati societari, che veniva trasportato clandestinamente dall'Italia alla Svizzera per essere investito nella Confederazione o nei cosiddetti paradisi fiscali, e poi in parte reintrodotto clandestinamente in Italia.

Gli indagati gestivano i rapporti con i clienti italiani attraverso agenzie di intermediazione finanziaria estere.

Nel corso dell'indagine, sviluppatasi tra luglio 2015 e il maggio scorso - scrive in una nota il procuratore della Repubblica di Como Nicola Piacente - sono stati accertati e contestati numerosi episodi di abusivismo finanziario, di contrabbando di pietre preziose ed oro del valore di circa 15'000'000 di euro, di riciclaggio di 25 kg di oro e di denaro (2,2 milioni di euro e mezzo milione di franchi svizzeri).

Nei mesi di inchiesta la GdF ha sequestrato dodici auto destinate al trasporto delle somme di denaro e dei preziosi da riciclare, 31 kg di metalli preziosi e 299 monili.