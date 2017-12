Italia: Ruby, insulti su web, 177 indagati a Genova

Per questo il pubblico ministero di Genova Pier Carlo Di Gennaro ha indagato per diffamazione le 177 persone che hanno espresso pesanti commenti al filmato in cui Kharima el Mahrough (in arte Ruby Rubacuori) si esibiva minorenne in un balletto fetish nel locale del suo ex marito Luca Risso, a Genova.

Per quella esibizione, Risso è stato condannato in appello a sei mesi con la condizionale. Il video, ai tempi, era stato trasmesso anche dalla trasmissione di Michele Santoro e proprio uno spezzone di quella puntata sarebbe finita in circolo corredata da insulti e improperi nei confronti di Ruby. Per questo, la polizia giudiziaria aveva anche sentito come persona informata dei fatti lo stesso giornalista.

Ruby, balzata agli onori delle cronache per le serate passate ad Arcore con Silvio Berlusconi e che ha dato il nome alle tre inchieste sul leader di Forza Italia, aveva deciso di presentare un esposto in procura a Genova per interrompere lo stillicidio di commenti diffamatori nei suoi confronti.