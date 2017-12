Italia: Salvini, 4 marzo referendum su interessi Paese

Lo ha detto il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, sulla data delle elezioni politiche fissata il 4 marzo, arrivando alla festa invernale del partito.

Per quanto riguarda l'accordo con Silvio Berlusconi in vista delle Politiche, Salvini ha aggiunto che per firmare definitivamente un patto di coalizione "basta un impegno pubblico davanti agli Italiani su alcuni punti fondamentali", come immigrazione e pensioni.

Arrivando alla festa invernale del partito, Salvini ha dichiarato che "non c'è" ancora un incontro fissato: "Ma per me non ci sono vacanze, sono pronto all'inizio dell'anno, poi ci saranno due mesi per girare l'Italia".

Infine, rispondendo alle parole di elogio espresse da Berlusconi nei confronti del premier italiano Paolo Gentiloni, Salvini ha affermato: "Non nego che sia una brava persona, ma non ha fatto l'interesse degli italiani e mai avrà il sostegno della Lega".

Salvini ha criticato il bilancio ottimista della conferenza stampa di Gentiloni, "che forse vive nel suo palazzo dorato ma fuori c'è un Paese che soffre".

Comunque, ha concluso, "chi vota Lega non vedrà mai il suo voto al servizio di grandi coalizioni, inciuci e minestroni".