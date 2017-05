Italia: sbarchi migranti 2017 superano quota 50mila (+48%)

Hanno già superato quota 50mila i migranti sbarcati quest'anno in Italia, il 48% in più rispetto allo stesso periodo del 2016, che alla fine si rivelò l'anno record con 180mila persone arrivate via mare. Lo evidenziano i dati del ministero dell'Interno italiano.