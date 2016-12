Italia, sequestrate 17 tonnellate di tortellini avariati

Diciassette tonnellate di tortellini prodotti in presenza di gravi carenze igienico sanitarie sono state sequestrate dai carabinieri di Bologna in varie aziende dell'Emilia Romagna.

Due attività commerciali, una in provincia di Bologna e l'altra nel Ravennate, sono state chiuse, e sei imprenditori sono stati denunciati. In occasione delle festività sono stati intensificati i controlli su aziende e laboratori di pasta fresca ripiena, pasticceria, panificazione, per verificare la corretta filiera dei prodotti tipici alimentari natalizi.