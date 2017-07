Italia: sparano a ex pentito, 15enne ferito per sbaglio a Napoli

Un giovane di 15 anni è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco sparato durante un agguato scattato a Napoli con l'obiettivo di colpire un ex collaboratore di giustizia. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio in piazza Tafuri, nella zona di Marianella.

Il giovane è stato soccorso e trasportato nell'ospedale S. Giovanni Bosco: le sue condizioni non sono state giudicate gravi.

Secondo quanto si è appreso l'ex collaboratore di giustizia era a piedi, stava passando in piazza Tafuri, a Napoli, quando due persone, in sella a uno scooter sono entrate in azione e gli hanno sparato contro un colpo di pistola. Il proiettile, però, ha mancato l'obiettivo ed ha colpito il giovane, che stava giocando a pallone con degli amici.

L'ex pentito, illeso, è fuggito nella stazione dei carabinieri di Marianella. Tanta la paura tra la gente presente in quel momento nella piazza.