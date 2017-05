Italia: travolge con auto 4 agenti nel Bresciano, forse ubriaco

Quattro agenti della Polizia stradale italiana sono rimasti feriti, uno in modo grave, dopo essere stati travolti da un'auto. È accaduto a Chiari, in provincia di Brescia, attorno alle 19.

I poliziotti erano in strada per soccorrere un ubriaco che camminava in strada quando è arrivata una Fiat punto che ha prima colpito un'auto, poi le vetture della Polizia stradale e infine i quattro agenti. L'auto si è infine ribaltata in un campo. Al volante pare un uomo ubriaco, anche lui rimasto ferito.