Italia: trovata ciaspola del 'nonno' di Ötzi

Il ghiacciaio del Gurgler Eisjoch a oltre 3'100 metri di quota in val Senales, nella provincia autonoma di Bolzano, ha restituito un eccezionale reperto archeologico: la più antica 'ciaspola' finora conosciuta.

La racchetta da neve è stata trovata da Simone Bartolini, cartografo presso l'Istituto Geografico Militare a Firenze, in occasione di rilievi topografici del confine di Stato in zona in val di Fossa.

L'Ufficio Beni Archeologici, al quale è stato consegnato, ha fatto eseguire datazioni al radiocarbonio condotte in due diversi istituti di ricerca. Dagli esiti è emerso che la ciaspola risale al tardo Neolitico e precisamente al periodo tra il 3'800 e il 3'700 a.C. Quindi il reperto è più antico di Ötzi, morto intorno al 3'200 a.C. sul Giogo di Tisa, che si trova a pochissimi chilometri di distanza.

L'eccezionale reperto archeologico, che testimonia la presenza dell'uomo sui passi alpini di alta montagna già 5'800 anni fa, sarà presentato nell'ambito di una conferenza stampa lunedì 12 settembre a Bolzano, come informa la Provincia.