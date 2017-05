Italia: vaccini; via libera Cdm a decreto su obbligo a scuola

Via libera del Consiglio dei ministri (Cdm) italiano al decreto legge che reintroduce l'obbligatorietà delle vaccinazioni per l'iscrizione a scuola. Il Cdm ha infatti approvato il provvedimento "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale".