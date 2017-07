Italia: Yara, confermato ergastolo Bossetti, verdetto dopo 15 ore

Massimo Bossetti voleva uscire "a testa alta" dal processo d'appello per l'omicidio di Yara Gambirasio, la ragazza 13enne di Brembate di Sopra (BG) scomparsa il 26 novembre 2010 e poi ritrovata morta nel febbraio 2011.

Dopo oltre 15 ore di camera di consiglio i giudici della Corte d'assise d'appello di Brescia hanno deciso che non doveva essere così: nessuna perizia sul Dna e conferma della condanna all'ergastolo per il muratore di Mapello per l'omicidio di Yara Gambirasio.

Per uno dei suoi legali, Claudio Salvagni, pronto a ricorrere in Cassazione, "siamo di fronte a un clamoroso errore giudiziario, oggi si è assistito a una sconfitta del diritto". Mentre Bossetti dopo la sentenza ha pianto, così come la moglie, Marita Comi e sua madre Ester Arzuffi.

Al contrario, "giustizia è fatta!" ha commentato uno dei legali di parte civile, Enrico Pelillo, che ha informato i genitori della tredicenne. La famiglia Gambirasio, sobria come dall'inizio di questa tragica vicenda, si è limitata a ringraziarlo senza aggiungere altro.