JU: dopo denuncia, avviata inchiesta contro Tribunale cantonale

Un'inchiesta per violazione del segreto d'ufficio sarà avviata contro il Tribunale cantonale giurassiano, denunciato da un deputato. In causa ci sono le rivelazioni della corte riguardanti la candidata PPD alla presidenza del parlamento, Pauline Queloz.

Secondo il deputato popolare democratico Yves Gigon, presidente della commissione parlamentare della giustizia e autore in via personale della denuncia, il Tribunale cantonale non avrebbe dovuto informare il legislativo dell'apertura di un'inchiesta disciplinare contro la Queloz, sospettata di aver mentito in occasione della sua iscrizione agli esami di avvocato.

Pochi giorni fa, la candidata alla presidenza del parlamento cantonale ha indicato alla stampa di aver omesso involontariamente di fornire un documento riguardante la sua formazione universitaria. Per il Tribunale cantonale, organo responsabile della formazione degli avvocati stagisti, la gravità dell'omissione giustifica invece l'informazione comunicata al legislativo.

Il Ministero pubblico giurassiano ha deciso di affidare l'inchiesta relativa alla denuncia del deputato Gigon ad un procuratore esterno al cantone: si tratta del procuratore generale neocastellano Pierre Aubert, che ha accettato l'incarico, informa una nota odierna.

L'elezione del primo cittadino dovrebbe tenersi venerdì prossimo. I partiti della destra hanno già annunciato che sosterranno la candidatura della Queloz.