Juncker: spero unità Ue su asilo in prossimi 6 mesi

Juncker è intervenuto in occasione della visita del collegio dei commissari al governo estone, che nei prossimi sei mesi presiederà l'UE.

"Non crediate che la minaccia del populismo sia finita con la vittoria di Macron alle elezioni in Francia", ha detto ancora Juncker, ricordando che Marine "Le Pen ha preso comunque 11 milioni di voti, e non solo di giovani".