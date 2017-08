Kamikaze Cambrils pronti a attacco a Barcellona

Erano pronti a sferrare un nuovo attacco a Barcellona i cinque kamikaze uccisi nella notte dalla polizia a Cambrils, una cittadina balneare a 120 km a sud di Barcellona. Il conducente del furgone che ha falciato la folla sulla Rambla è tuttora in fuga.

Secondo fonti di polizia, il progetto era dunque quello di continuare a seminare terrore con un terzo attacco dopo quello che nella Rambla ha lasciato a terra 13 morti e un centinaio di feriti e il successivo, tentato nella notte nella vicina cittadina, con sei persone ferite, una delle quali è poi deceduta in ospedale.

Il gruppo sgominato stanotte sarebbe legato alla cellula responsabile dell'attacco di Barcellona. Il conducente del furgone che ha falciato la folla sulla Rambla è tuttora in fuga. Forse è proprio lui l'uomo che nella notte ha forzato un posto di blocco, ferendo un poliziotto e fuggendo poi a piedi. Nell'auto è stato trovato il cadavere del proprietario ucciso a coltellate. Tre suoi presunti complici sono stati arrestati.

I cinque uomini sono stati intercettati verso le due del mattino a un posto di blocco all'ingresso di Cambrils. Sono riusciti a fuggire inseguiti dai Mossos d'Esquadra, la polizia catalana. La loro auto ha investito alcune persone che passeggiavano sul lungomare della cittadina.

Poi, scesi dalla vettura, hanno iniziato a colpire a coltellate i passanti. Sei persone sono state ferite, una delle quali in forma grave. I cinque terroristi sono stati uccisi dalla polizia. Portavano apparenti cinture esplosive, che si sono rivelate false. I cinque uomini volevano fare un nuovo attentato a Barcellona secondo fonti della polizia.

E' intanto in corso l'identificazione delle vittime della strage della Rambla. Fra i morti, riportano i media, c'è anche un bambo spagnolo di tre anni. Sono stati identificati anche due italiani e un belga. Secondo la Bild tra le vittime potrebbero esserci anche tre tedeschi.

Berlino non esclude che vi siano vittime tedesche e conferma che "numerosi tedeschi" sono stati coinvolti. I feriti italiani sono tre e quelli tedeschi 13. "Alcuni in condizioni molto gravi", è stato precisato.

A Parigi, il ministero degli Affari esteri ha fatto sapere che 26 cittadini francesi sono rimasti feriti nell'attacco di Barcellona. Tra questi, 11 versano in gravi condizioni. Il ministro, Jean-Yves Le Drian, si recherà oggi in Spagna per incontrare i suoi connazionali rimasti coinvolti nell'attentato.

Secondo le prime informazioni tra le vittime non ci sarebbero svizzeri.