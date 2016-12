Kazakistan, Perù, Brasile e Russia, ecco le borse più performanti

Kazakistan e Perù, ma anche Brasile e Russia: sono questi i mercati su cui si sarebbe dovuto puntare quest'anno, volendo realizzare forti guadagni in borsa e disponendo dei necessari nervi saldi.

Dall'inizio del 2016 l'indice KASE della piazza di Almaty (Kazakistan) ha guadagnato il 62%, mentre il Peru General Index è avanzato del 58%, spiega un articolo odierno di Cash.ch, che riprende dati Bloomberg. A titolo di confronto l'SMI - principale indice della borsa svizzera - ha lasciato sul terreno il 6,5%.

Il KASE comprende solo nove titoli, soprattutto di banche e aziende attive nelle materie prime. Il paese asiatico ha beneficiato di una crescita molto ridotta (0,1%) e soffre per il calo del prezzo del petrolio, l'inflazione e turbolenze valutarie. Ma proprio a causa dell'instabilità molto denaro finisce verso le azioni, che offrono protezione contro l'inflazione.

Allo stesso modo sono da spiegare gli ottimi piazzamenti di Perù (secondo), Pakistan (quinto) e Namibia (sesta). In terza e quarta posizione si trovano due grandi economie emergenti, Brasile (+57%) e Russia (+52%). Il paese sudamericano ha approfittato della caduta della presidente Dilma Rousseff, mentre la Russia sembra riuscire a superare la recessione degli ultimi due anni.

Il Venezuela occupa quest'anno il decimo rango, con un +23%, che segue però un anno da sogno: +273% nel 2015. Anche in questo caso l'investimento azionario approfitta del fatto che il paese è confrontato con il caos economico e l'iperinflazione.

Sul fronte opposto la performance peggiore a livello mondiale è stata offerta dalla Nigeria (-41%), seguita da Egitto (-30%), Mongolia (-26%), Ghana (-25%) e Cina, con Shangai (-18%). Non hanno brillato nemmeno la borsa di Copenaghen (-17%), che come quella svizzera ha sofferto per le importanti società farmaceutiche nel listino, e quella di Milano (-14%), decimo peggiore mercato del pianeta a causa dei problemi delle banche.