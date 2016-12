Kellyanne Conway consigliera di Trump

Conway diventa così la donna più alta in carica nella nuova Casa Bianca targata Trump.

Originaria del New Jersey, 49 anni, di origini italiane da parte di madre, Conway ha lavorato come stratega e sondaggista nel partito repubblicano de si è unita alla campagna di Trump lo scorso agosto come 'campaign manager'.

In una nota Trump afferma che Coneway proseguirà nel suo ruolo di stretto consigliere, definendola "tenace e instancabile".

In passato Conway ha svolto il ruolo di consigliere e stratega per la campagna presidenziale di Newt Gingrich nel 2012 e di Mike Pence quando vinse le elezioni di governatore del'Indiana.

La sua vita alla Casa Bianca non sarà facile. I media riportano come si sia già scontrata più volte nelle ultime settimane con Rience POriebus, nuovo chief of staff della Casa Bianca, e con Jared Kushner, il genero del tycoon marito di Ivanka Trump.