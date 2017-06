Khamenei a Iraq, non fidarsi mai degli Stati Uniti

"Non fidarsi mai degli Stati Uniti". Lo ha detto la Guida suprema dell'Iran, ayatollah Sayyed Ali Khamenei, incontrando a Teheran il primo ministro dell'Iraq, Haider Al-Abadi.

"Dobbiamo essere vigili contro gli Stati Uniti - ha continuato Khamenei - e non fidarci mai di loro perché, con i loro alleati nella regione, si oppongono all'indipendenza, all'identità e all'unità dell'Iraq".

In tal senso la Guida suprema ha rimarcato che "nessuna possibilità dovrebbe essere data agli Stati Uniti di seminare discordie o causare conflitti in Iraq" e "bisognerebbe impedire alle forze americane di intervenire in Iraq con il pretesto dell'istruzione o di altre questioni".