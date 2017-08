Killer in Finlandia mirava alle donne

Oggi gli investigatori finlandesi, dopo le prudenze iniziali, hanno indicato esplicitamente la pista jihadista come movente dell'attacco e hanno rivelato che l'aggressore è un 18enne marocchino. Come marocchini sono i quattro arrestati in un blitz notturno delle forze dell'ordine nel quartiere di Varissuo, dove vivono numerosi immigrati. E come marocchini sono i membri della cellula che ha attaccato Barcellona, tanto che l'Europol sta indagando sulle possibili connessioni tra i due attentati.

L'attacco di Turku è costato la vita a una signora di 67 anni e a una ragazzina di 15. Le persone rimaste ferite sono invece otto, e tra loro c'è una ricercatrice italiana di 30 anni.

Il killer di Turku ha mirato principalmente alle donne, hanno spiegato gli inquirenti, tanto che oltre alle due uccise altre sei sono rimaste ferite. Gli uomini coinvolti, ha fatto sapere ancora la polizia, sono stati colpiti mentre cercavano di aiutare le passanti attaccate tra piazza del Mercato e piazza Puutori.

Il 18enne era arrivato in Finlandia l'anno scorso. Aveva presentato una richiesta di asilo, rigettata dalle autorità. Per quanto riguarda gli altri quattro fermati, gli investigatori hanno precisato che al momento sono in corso delle verifiche sulla "loro posizione, per capire se siano legati o meno all'attacco".

Di certo c'è che "erano in contatto" con il presunto terrorista, che al momento resta ricoverato in ospedale. Un sesto individuo sospetto - anche questo di origini marocchine - è inoltre ricercato dalle autorità finlandesi, che hanno emesso nei suoi confronti un mandato di arresto internazionale.

"L'attacco era stato qualificato in un primo momento come semplice omicidio, ma una serie di indagini supplementari effettuate nella notte indicano che si tratta di terrorismo", ha spiegato un portavoce della polizia.

Ieri i siti jihadisti hanno acclamato il feroce assassinio con una foto della scena dell'attentato e una frase ripugnante, "Dalla Spagna alla Finlandia: onore alla Jihad".

La Finlandia non aveva mai conosciuto il terrorismo di matrice islamista fino ad ora, come ha ricordato anche il premier Juha Sipilä, e appena pochi mesi fa era stata giudicata dal World Economic Forum come "il Paese più sicuro al mondo".

Oggi in tutto il Paese scandinavo la bandiera bianca con la croce nordica blu sventolava a mezz'asta.