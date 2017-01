Kosovo: ex premier Ramush Haradinaj arrestato in Francia

L'ex premier kosovaro ed ex leader guerrigliero dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) è stato arrestato ieri in Francia su mandato di cattura internazionale emesso della Serbia.

La notizia del suo arresto è stata data da un membro della sua famiglia e dal ministero della giustizia.

La Serbia accusa Haradinaj di omicidio e di gravi crimini commessi in Kosovo nel 1998 e nel 1999. Il Tribunale penale dell'Aia nel 2012 ha assolto Haradinaj, attuale presidente dell'Alleanza per il futuro del Kosovo, dalle accuse per crimini di guerra.

Nel giugno 2015 Ramush Haradinaj era stato arrestato in Slovenia, anche questa volta su mandato di cattura di Interpol richiesto dalla Serbia, ma dopo due giorni gli era stato restituito il passaporto e aveva ottenuto il permesso di lasciare il Paese.