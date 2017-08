Kosovo: premier Serbia, non riconosceremo indipendenza

Belgrado non riconoscerà l'indipendenza del Kosovo, ma intende proseguire nel dialogo per la normalizzazione dei rapporti con Pristina. Lo ha detto la premier serba Ana Brnabic alla tv albanese Oranews.

Per la leader è importante al tempo stesso attuare gli accordi raggiunti finora dalle due parti con la mediazione Ue. "La Serbia ha fatto molto per l'attuazione degli obblighi assunti con gli accordi, e ci aspettiamo che Pristina faccia lo stesso, sopratutto per le parti di tali accordi che riguardano la vita della comunità serba (in Kosovo, ndr)", ha aggiunto il capo del governo di Belgrado.

Oggi è stato annunciato che un incontro fra il presidente serbo e quello kosovaro si terrà il 31 agosto a Bruxelles. Nelle scorse settimane il presidente serbo Aleksandar Vucic ha proposto di avviare un dialogo interno alla società nel suo Paese sulle prospettive dei rapporti con Pristina, cosa questa interpretata da alcuni come un ammorbidimento della posizione di Belgrado e come primo passo verso un riconoscimento del Kosovo.