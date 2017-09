Kosovo: si sblocca stallo politico, verso formazione governo

L'Alleanza per il nuovo Kosovo, partito guidato dal ricco imprenditore Bedjet Pacolli, nome assai noto anche in Svizzera specie in Ticino, ha firmato oggi un accordo con la coalizione detta 'di guerra' (Pan), formata da forze politiche i cui leader sono ex combattenti dell'Uck, l'Esercito di liberazione del Kosovo che a fine anni novanta combatté nella guerra contro le forze serbe.

Come riferiscono i media a Pristina, tale nuova coalizione può contare su una maggioranza in parlamento che garantisca l'appoggio al nuovo governo.

Si prevede ora che nei prossimi giorni il presidente Hashim Thaci conferisca l'incarico di formare il nuovo governo a Ramush Haradinaj, l'ex leader dell'Uck che guida il maggiore dei partiti della coalizione 'di guerra'. Pacolli sempre oggi aveva annunciato la rottura di un accordo che lo legava all'altra alleanza politica guidata dal premier uscente Isa Mustafa.