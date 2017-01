Kosovo: Thaci, fermare il treno partito da Belgrado

Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha dato ordine di fermare e impedire con mezzi legali l'ingresso in Kosovo del treno partito stamane da Belgrado e diretto a Kosovska Mitrovica, la città del nord del Kosovo con massiccia presenza di popolazione serba.

Come riferiscono i media a Pristina, Thaci ritiene che il convoglio serbo non possa entrare in Kosovo poiché è munito di "inammissibili contrassegni nazionalistici", cosa contraria alle leggi e alla costituzione del Kosovo.

Il convoglio, che ha segnato il ripristino dopo 18 anni del collegamento tra Belgrado e Kosovska Mitrovica, mostra la bandiera serba e la scritta "Il Kosovo è Serbia" in 21 lingue, oltre a immagini di chiese e monasteri ortodossi serbi. La Serbia non riconosce l'indipendenza proclamata dal Kosovo il 17 febbraio 2008.

A bordo del treno, ha osservato Thaci, vi sono inoltre esponenti serbi ai quali non è stato rilasciato il permesso di entrare in Kosovo. "Questo treno è una nuova provocazione e le autorità del Kosovo devono agire per fermarlo", ha detto il presidente.