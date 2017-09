Kosovo: Thaci, Usa coinvolti in 'accordo finale' con Serbia

Parlando al servizio in albanese dell'emittente Voice of America dopo aver incontrato a Washington il vicepresidente Usa Mike Pence, Thaci ha confermato la partecipazione diretta della dirigenza americana alla fase finale della messa a punto dell'accordo con la Serbia.

"Vi posso confermare che il vicepresidente Pence ha detto chiaramente che gli Stati Uniti saranno coinvolti direttamente nel raggiungimento dell'accordo finale (con Belgrado). Lo stesso vicepresidente Pence si impegnerà' personalmente in tale processo", ha detto Thaci come riferito dai media serbi. Ciò, ha osservato, garantisce il successo dell'intero processo che "porterà il Kosovo all'accordo finale sulla normalizzazione e la riconciliazione con la Serbia, aprendo la possibilità dell'adesione del Kosovo alle Nazioni Unite".

Cosa questa che, per Thaci, "porrà fine a un lungo e molto pericoloso status quo in Kosovo e nell'intera regione". La Serbia non riconosce l'indipendenza proclamata unilateralmente dal Kosovo, e Pristina e Belgrado sono impegnati da alcuni anni in un dialogo con la mediazione della Ue per giungere a una normalizzazione dei rapporti.