Kudelski: perdita netta di 5,7 milioni nel primo semestre

L'impresa prosegue infatti con l'attuazione della "strategia che mira a costruire una nuova generazione di tecnologie per la televisione digitale", precisa un comunicato. Gli altri assi di sviluppo sono la sicurezza, la proprietà intellettuale, il rafforzamento della presenza geografica e Skidata (accesso pubblico).

Il risultato operativo è peggiorato fra gennaio e fine giugno con un tonfo dell'80,2% a 6,7 milioni di dollari.

Per l'esercizio in corso, Kudelski conferma le previsioni di un fatturato di 1,15-1,2 miliardi di dollari. L'utile operativo invece è stato corretto al ribasso: fra 45 e 65 milioni, contro 60-80 milioni annunciati in febbraio.