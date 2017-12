La neve causa perturbazioni su strade e ferrovia

La neve caduta nelle ultime ore in vari cantoni della Svizzera ha causato perturbazioni sulla rete stradale e ferroviaria.

In Vallese la linea che collega Visp a Zermatt è stata interrotta per diverse ore tra St. Niklaus e Visp. La Matterhorn-Gotthard Bahn ha messo a disposizione bus sostitutivi. La linea del Glacier Express è inoltre interrotta tra Andermatt (UR) e Diesentis (GR) a causa del rischio di valanghe e chi viaggia tra Vallese e Grigioni deve passare per Zurigo.

Diverse strade vallesane sono state chiuse alla circolazione a causa delle nevicate, viene precisato.

Il pericolo di valanghe è "forte" sull'insieme del Vallese e delle Alpi centrali. Con l'intensificarsi delle precipitazioni nevose sono da attendersi sempre più valanghe spontanee, indica l' Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe (SLF) sul suo sito internet.

La neve ha creato problemi anche al portale sud della galleria del San Gottardo dove a causa di una colonna di 4 km i tempi di attesa erano nel pomeriggio di 45 minuti.