La nuova banconota da 10 franchi è disponibile da oggi

La nuova banconota da 10 franchi è entrata in circolazione oggi. Il lancio del nuovo taglio avviene un anno e mezzo dopo l'apparizione della nuova banconota da 50 franchi, la prima della nona serie con il tema "la Svizzera nei suoi molteplici aspetti".

La banconota si conferma di colore giallo come quella destinata ad andare in pensione. A livello grafico, il ritratto di Le Corbusier, in circolazione dall'aprile 1997, ha lasciato il posto a diverse rappresentazioni il cui elemento principale è il tempo cronologico.

I motivi marcanti presenti su tutte le nuove banconote sono la mano - in questo caso di una direttrice d'orchestra - e il globo, stavolta caratterizzato dai fusi orari. Sulla striscia di sicurezza è raffigurata la rete ferroviaria svizzera e sono elencate le più lunghe gallerie ferroviarie della Svizzera.

Sul retro del biglietto da 10 franchi, leggermente più piccolo di quello vecchio, sono visibili un tunnel, "parte della fitta rete ferroviaria elvetica, il cui funzionamento presuppone buona organizzazione e precisione cronometrica", il meccanismo di un orologio, che "simboleggia un'organizzazione ben funzionante" e una porzione della rete ferroviaria svizzera.

La prossima banconota sarà quella da 200 franchi, che sarà emessa nell'autunno del 2018. Gli ultimi due tagli della nuova serie, i biglietti da 1'000 e da 100 franchi, saranno messi in circolazione nel corso del 2019.

Tutte le nuove cartamonete si contraddistinguono per "l'innovativa combinazione di complesse caratteristiche di sicurezza con una veste grafica sofisticata e garantiscono un'elevata sicurezza anticontraffazione", afferma l'istituto di emissione.

Le banconote dell'ottava serie, entrata in circolazione tra il 1995 e il 1998, continueranno - fino a nuovo avviso - a valere come mezzo di pagamento legale.