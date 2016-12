La Posta ha consegnato milioni di pacchi

In Svizzera gli impianti di spartizione dei centri di distribuzione della Posta hanno lavorato a pieno ritmo durante il periodo prenatalizio. In queste settimane il Gigante giallo ha trattato 18 milioni di pacchi, circa lo stesso volume registrato lo scorso anno.

Nei giorni di punta di dicembre, i nastri trasportatori degli impianti di spartizione di Frauenfeld (TG), Härkingen (SO) e Daillens (VD) hanno visto transitare ciascuno oltre un milione di pacchi, si legge in un comunicato odierno.

Il 20 dicembre la Posta ha poi segnato un vero e proprio record: i tre centri hanno trattato quasi 1,3 milioni di pacchi, mai così tanti in un unico giorno. "Grazie all'incremento della capacità e al grande impegno profuso dai suoi collaboratori, la Posta è riuscita a consegnare puntualmente i pacchi natalizi", viene sottolineato nella nota.

Gli addetti al recapito, dal canto loro, nei giorni più frenetici del periodo prenatalizio hanno recapitato fino a 20 milioni di invii (lettere, invii pubblicitari e giornali). Nonostante il calo dei volumi, nel 2016 il Gigante giallo ha trattato complessivamente due miliardi circa di lettere indirizzate.

Per garantire uno svolgimento corretto delle attività legate al periodo natalizio, il personale della Posta ha lavorato duramente. Basti pensare che sono stati impiegati tutti i collaboratori disponibili e che nei centri lettere gli impianti sono rimasti in funzione praticamente 24 ore su 24, inclusi i weekend.

Sono inoltre ormai 20 anni che la Posta si impegna a favore dell'iniziativa di solidarietà "2 x Natale" insieme alla Croce rossa svizzera e a SRG SSR. Ancora fino al 7 gennaio 2017 sarà possibile impostare gratuitamente presso ogni ufficio o agenzia postale pacchi con donazioni contenenti generi alimentari non deperibili (ad es. pasta, olio e conserve), prodotti per l'igiene e la cura della persona (ad es. sapone o dentifricio) e materiale scolastico o scarpe nuove per bambini.

La Croce rossa svizzera provvederà a distribuire le donazioni, per la metà nella Confederazione e per il resto all'estero. A beneficiarne quest'anno saranno persone particolarmente bisognose in Bielorussia, Moldavia, Bosnia Erzegovina e Armenia.