La Riforma svizzera esposta a Wittenberg (D)

In occasione dell'esposizione universale sulla Riforma è stata inaugurato oggi a Wittenberg (D) il padiglione "Prophezey - la Riforma svizzera", basato su un orientamento ecumenico.

Per questo alla cerimonia erano presenti oltre all'ambasciatrice svizzera in Germania, Christiane Schraner Burgener, anche il presidente della Conferenza dei vescovi svizzeri Charles Morerod e il presidente della Federazione delle chiese evangeliche della Svizzera Gottfried Locher, precisano le due organizzazioni in una nota comune.

Sino al 10 settembre, oltre 80 espositori del mondo ecclesiastico, politico, culturale, economico e della società civile si presentano a Wittenberg, la città di Martin Lutero, in occasione dei 500 anni della Riforma. Vogliono incoraggiare i visitatori ad interrogarsi sulle sfide alla nostra epoca.