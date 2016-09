La SUP di Berna riconosce istruzione militare

In futuro i militari potranno farsi conteggiare alcune parti dell'istruzione militare sullo stage pratico durante gli studi preliminari in vista del corso di studi bachelor presso la Scuola universitaria professionale (SUP) di Berna.

In tal modo viene migliorata la conciliabilità tra gli studi e il servizio militare, rileva in un comunicato odierno il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Proprio oggi è stato sottoscritto l'accordo, grazie al quale vengono creati i presupposti per poter computare determinate sequenze d'istruzione militare sull'esperienza lavorativa di qualificazione (stage pratico preliminare agli studi) per studenti liceali e per persone con maturità professionale che hanno optato per un nuovo percorso formativo.

Per l'Esercito svizzero e per le persone che prestano servizio questo contratto ha un carattere pionieristico e costituisce un passo importante verso una maggiore conciliabilità tra gli studi e il servizio militare, scrive il DDPS.

Il servizio d'istruzione di base quale cuoco di truppa e capocucina vale come uno stage pratico preliminare agli studi della durata di 2 rispettivamente 3 mesi per il ciclo di studi in scienze alimentari mentre la scuola reclute completa presso le truppe del genio e di salvataggio viene riconosciuta come uno stage pratico di 1-2 mesi per l'ammissione al ciclo di studi in scienze forestali. Il libretto di servizio (LS) vale come documento di prova.