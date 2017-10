Lady Gaga riprende il tour: il prossimo 11 febbraio a Zurigo

Lady Gaga riprende in novembre il suo tour mondiale interrotto alla metà di settembre e sarà in Europa fra gennaio e febbraio. L'11 febbraio la cantante si esibirà all'Hallenstadion di Zurigo, in sostituzione del concerto annullato del 24 settembre.