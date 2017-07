Lago Bienne: 51enne muore in seguito a incidente con catamarano

Un uomo di 51 anni, rimasto gravemente ferito mercoledì scorso dopo che il catamarano a bordo del quale si trovava sul lago di Bienne (BE) si era capovolto, è morto nella notte tra sabato e domenica.

Lo hanno comunicato oggi la polizia cantonale bernese e la Procura regionale.

L'incidente si era verificato nel tardo pomeriggio nei pressi di Ipsach (BE): al momento del rovesciamento del catamarano l'uomo - uno svizzero residente nel cantone di Berna - era stato trascinato sotto l'imbarcazione rimanendo gravemente ferito, indica la nota. Indagini sono in corso per chiarire le circostanze e la dinamica dell'incidente.