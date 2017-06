Lanciata la rivista online "Bon pour la tête"

"Questo permetterà ai lettori di conoscerci", ha detto all'ats Florence Perret, una dei caporedattori. "Devono anche avere la possibilità di criticarci e incoraggiarci, proporre temi e soprattutto avere facile accesso alla redazione", ha aggiunto.

Il sito proporrà articoli, contributi, ma anche video e reportage fotografici. Il prezzo dell'abbonamento è di 8 franchi al mese o 96 franchi all'anno. Speriamo di poter avere da 3000 a 5000 abbonati, ha aggiunto Perret. Viene proposto anche un abbonamento per sostenitori a 200 franchi.

Per dar vita alla rivista è stata lanciata in maggio una raccolta di fondi. Stamani in cassa c'erano 234'000 franchi, ha precisato Perret. Si tratta di un record per la Svizzera romanda, stando ad uno dei fondatori di Republik, una rivista online simile destinata alla Svizzera tedesca.

D'ora in poi l'unica fonte di guadagno saranno gli abbonamenti visto che la rivista non pubblicherà pubblicità e non avrà mecenati. La trentina di giornalisti verrà retribuita mentre i caporedattori lavoreranno gratuitamente fino a quando i mezzi a disposizione saranno sufficienti.

bonpourlatete.com