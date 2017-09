Lanciata una helpline contro la disoccupazione giovanile

Una helpline nazionale per combattere la disoccupazione giovanile, sostenuta dagli ambienti economici e gestita dai professionisti di Pro Juventute: componendo la sigla "0800 GO4JOB", i giovani riceveranno le informazioni che cercano 24 ore su 24.

In Svizzera i giovani senza lavoro erano 50'000 l'anno scorso. Troppi, secondo vari studi. Molti di questi ragazzi devono fare affidamento a lungo termine all'assistenza, generando costi esorbitanti.

"La disoccupazione giovanile è un tema che va seguito con la dovuta attenzione dall'economia e dallo Stato. Per contrastarla occorre molto impegno, ma anche idee e approcci nuovi", afferma Valentin Vogt, presidente dell'Unione svizzera degli imprenditori (USI), come pure dell'associazione mantello contro la disoccupazione giovanile "Check Your Chance", che ha lanciato il nuovo servizio telefonico.

La nuova helpline - raggiungibile componendo 0800 GO4JOB o lo 0800 46 45 62, oppure con una email all'indirizzo consulenza[at]go4job[dot]ch" - vuole essere un punto di riferimento "per i giovani, ma anche per gli insegnanti di scuola professionale, i formatori e i genitori", si legge in una nota odierna.