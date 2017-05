Lancio della nuova banconota da 20 franchi

Il biglietto di banca da 20 franchi è il più utilizzato dopo quello da 100 franchi. Il nuovo 20 franchi, come quello vecchio, è di colore rosso. Su un lato è raffigurata Piazza Grande a Locarno durante il Festival del film.

Come per tutta la nuova serie, le caratteristiche marcanti sono la mano, il globo, il luogo reale e l'oggetto. La nuova banconota mostra la Svizzera sotto l'aspetto della creatività; l'elemento principale è la luce. Mentre il colore resta lo stesso, cambia invece il formato: le nuove banconote sono più piccole (70 x 130 mm invece di 74 x 137 mm).

Analogamente a tutte le nuove banconote, anche per quella da 20 franchi viene utilizzato l'innovativo substrato Durasafe, che consiste in due strati in carta di cotone rinforzati internamente da una pellicola di polimero.

Nei biglietti della nuova serie sono incorporati complessivamente 15 elementi di sicurezza, i quali hanno in tutti i tagli la stessa posizione e grandezza. Le banconote mantengono il loro valore anche se singoli elementi non sono più perfettamente riconoscibili in seguito a logorio, uso improprio o danneggiamento intenzionale.