Landis+Gyr prevede di entrare in borsa nel terzo trimestre

Il fabbricante di soluzioni nei sistemi di gestione dell'energia sottolinea oggi in una nota che i suoi proprietari, Toshiba e il fondo d'investimento semi-statale Innovation Network Corporation of Japan (INCJ), proporranno l'integralità delle loro quote in occasione di questa operazione. Toshiba controlla il 60% e INCJ il 40%. Toshiba aveva rilevato Landis+Gyr nel 2011 per 2,3 miliardi di dollari.

La società di Zugo ha pubblicato anche i risultati provvisori per l'esercizio 2016/17, chiuso alla fine di marzo: il fatturato è migliorato del 5,4% a 1,66 miliardi di dollari (1,58 miliardi di franchi), ma la perdita netta è più che triplicata a 62,1 milioni di dollari. L'impresa occupa circa 6000 collaboratori in tutto il mondo.