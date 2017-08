L'asteroide 'killer' dei dinosauri causò 2 anni di buio

L'asteroide responsabile dell'estinzione dei dinosauri fece piombare la Terra in due anni di buio totale, per colpa delle tonnellate di fuliggine sollevate in atmosfera dai numerosi incendi successivi all'impatto.

L'oscuramento dei raggi solari fu tale da causare un crollo delle temperature e uno stop della fotosintesi.

A sostenerlo sono le simulazioni fatte con un modello di previsione utile anche per valutare i cambiamenti climatici che potrebbero essere provocati da un'eventuale guerra nucleare. Lo hanno messo a punto i ricercatori del Centro statunitense per gli studi atmosferici (Ncar), in collaborazione con la Nasa e l'Università del Colorado a Boulder, che pubblicano i loro studi sulla rivista dell'Accademia americana delle scienze (Pnas).

La ricostruzione dimostra che le tonnellate di fuliggine finite in atmosfera tra la fine del Cretaceo e l'inizio del Paleocene avrebbero potuto bloccare il 99% dei raggi solari per oltre un anno e mezzo, riducendo le temperature della superficie terrestre in media di 16 gradi e impedendo di fatto la fotosintesi, soprattutto del fitoplancton sopravvissuto negli oceani quando la vegetazione sulla terra ferma era già stata bruciata dagli incendi.

Anche lo strato di ozono in atmosfera potrebbe essere stato pesantemente danneggiato, consentendo il passaggio di dosi pericolose di raggi ultravioletti, che avrebbero contribuito all'estinzione di massa.