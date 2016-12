Latitante da 3 anni tradito da tifo per Napoli, catturato in Olanda

La passione per il Napoli espressa con un commento su Facebook al termine di Fiorentina-Napoli, posticipo di giovedì sera, è stata fatale per un latitante del clan Mazzarella: è stato catturato in Olanda dove aveva trovato rifugio.