Latte: sempre meno aziende produttrici, quasi 1000 in meno in anno

Sempre meno aziende produttrici di latte in Svizzera: l'anno scorso erano 23'582, 921 in meno del 2015. Il totale del latte smerciato è sceso da 3,46 a 3,41 milioni di tonnellate.

Stando alla statistica pubblicata oggi dall'Unione svizzera dei contadini e da altre organizzazioni del ramo in Ticino i produttori erano 231 (-1), con 20 milioni di tonnellate, nei Grigioni 797 (-11), con un output di 70 milioni di tonnellate.

I cambiamenti in atto nel settore portano a una concentrazione: dal 2005/2006 il numero delle imprese attive tutto l'anno è sceso da circa 30'000 a 21'000, una flessione media annua del 3% che è superiore a quella del -2% registrata per l'intero settore agricolo.

Le aziende d'allevamento si fanno più grandi - 26 mucche in media, un quinto in più di dieci anni or sono - e gli animali producono sempre di più: 7000 litri all'anno (+800).